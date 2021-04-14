/627090/هانى-شاكر-النقابة-كان-فيها-فساد-وعملت-بوتكس-فى-وشي

علق الفنان الكبير، نقيب المهن الموسيقية، خلال حديثه على برنامج «شيخ الحارة» الذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على الأزمة التى دخلها مع إيمان البحر درويش، والتى تفجرت بسبب اتهام الأخير وجود فساد هائل فى نقابة الموسيقيين.

هانى شاكر: نقابة المهن الموسيقية فيها فساد

وقال الفنان هانى شاكر:” بالفعل كان هناك فساد فى النقابة وتم ضبطه ولكن ليس بالحجم الكبير الذى ردده الفنان إيمان البحر درويش، وأنا واجهته بالأمر وطالبته بأن يقدم المستندات اللازمة إن وجدت”.

هانى شاكر: الجهاز المركزى للمحاسابات يحاسب ويحاصر أى فساد

وتابع نقيب الموسيقيين، هانى شاكر:” الجهاز المركزى للمحاسابات موجود معانا خطوة بخطوة، وأى فساد يتم محاصرته وتقديمه إلى الجهات المعنية”.

وعن إجراء عمليات تجميل فى الوجه، أكد الفنان الكبير، هانى شاكر، أنه لم يجرى أى عمليات تجميل لكنه أجرى فقط «البوتكس» وهو المعني بمعالجة التجاعيد الحركيّة والتي تظهر عند حركة العضلة”.

وواجه الفنان هانى شاكر، قول شيخ الحارة بأن هناك عدد من أعضاء النقابة المسجيلن خطر، قائلًا:” نعم اكتشفت أن هناك مسجلين خطر فى نقابة المهن، وهو أمر أثار إنزعاجي بشدة”.

جاء ذلك خلال حوار ثرى بين الفنان هاني شاكر، والمخرجة إيناس الدغيدي، بشأن عدد من القضايا الفنية والتى يأتى على رأسها طموحه وآمالة المستقبلية، وخاصة ما يتعلق بنقابة المهن الموسيقية.