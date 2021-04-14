/627091/رد-فعل-رمضان-صبحي-بعد-إكتشاف-مقلب-رامز-جلال

انقض اللاعب رمضان صبحي على الفنان رامز جلال، بعدما كشف عن وجه الحقيقي الذي يخفيه الماسك المصنوع خصيصًا ليخفي ملامح رامز جلال في برنامج رامز عقله طار ليخدع ضيفه.

دوت الخليج يكشف رد فعل رمضان صبحي بعد إكتشاف مقلب رامز عقله طار، حيث لن يعي أنه بداخل مقلب على الرغم من التصفيق الحار له ليخرج من المسبح متسائلًا عن المسوؤل عن اللعبة التي ظن أنها تعطلت في السماء به.

رد فعل رمضان صبحي

لاحق اللاعب رمضان صبحي رامز جلال ليوقعه أرضًا، محاولصا النيل منه إلا أنه يتراجع حينما يذكر الأخير اسم نجله زين، قائلًا: “انت عملت فيا اصعب حاجتين بخاف منهم الأماكن المرتفعة والمياه”.

أكد رمضان صبحي، أنه يعشق الأهلي ومتشوقًا لجمهور نادي القلعة الحمراء على الرغم من تركه النادي بإرادته، لافتًا إلى أن شريف إكرامي من الأشخاص الذين سيسعدون بتلك الحلقة.

رامز عقله طار

يستدرج رامز جلال ضحيته، من خلال الفنان السعودي حسن عسيري والإعلامية سارة مراد، حيث يستهل “عسيري” في جولة مع الفنان داخل إحدى مدن الملاهي السعودية التي تحمل اسم “Buzz Land”، ويبدأ الضيف بلعب بعض الألعاب للتسلية، ثم يأتي دور “سارة” التي تجمع الضيف بإحد الجمهور وهو رامز جلال الذي يتخفى في زي “هندي”، بعدما تقنع الضيف أنه اختيار عشوائي.

يدخل رامز مع ضيفه في المركبة التي يتم رفعها عن الأرض ليكون المتحكم في مضايقة ضحيته بالعديد من الخطط التي يتبعها، منها بخ روائح كريهة داخل المركبة، وفتح أنبوبة الحرائق، إلى أن يفتح المركبة ويُلقى بالضيف في الماء.