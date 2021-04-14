أعلن مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي، ومهاجم المنتخب المصري عن إصابته بفيروس كورونا قبل أيام قليلة من مواجهات الفريق في الدوري التركي وعقب المعسكر الخاص به في المنتخب المصري.

وكتب مصطفى محمد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي توتير: " إيجابي كورونا، الحمد الله". وطالب مصطفى محمد جميع الجماهير بالدعاء له حتى يعود من الإصابة على خير ويعود لقيادة خط الهجوم للنادي التركي و المنتخب المصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إصابة مصطفي محمد بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.