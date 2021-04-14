صور.. محافظ المنيا يتابع توافر أدوية فيروس كورونا والمستلزمات الطبية

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، المخزن الإقليمى للأدوية بحى غرب مدينة المنيا، للتأكد من توافر الأرصدة الكافية من الأدوية وخاصة المستخدمة فى علاج فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن توافر المستلزمات الطبية.





وبدأ المحافظ، خلال جولته، بتفقد أقسام المخزن الإقليمى للأدوية والذى يضم أدوية المستشفيات والوحدات الصحية والأمصال والطعوم ومخزن أدوية كورونا ومخزن أدوية تنظيم الأسرة ومستلزمات الاقتصادى كما استمع المحافظ إلى شرح عن الأرصدة المتوفرة وكميات الأدوية المستخدمة فى علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات والمخزون الاستراتيجى المتوفر. وتابع المحافظ سير العمل بغرف تخزين الأدوية بأنواعها وخاصة الأدوية المستخدمة فى بروتوكول العلاج الخاص بمرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات كبيرة، لمواجهة احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة وتابع دفاتر الصادر والوارد من الأدوية. كما تفقد مصنع تحضير وتعبئة الأدوية المتوقف عن العمل، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد أبو زيد ووكيل وزارة الصحة الدكتور محمد نادى ورئيس مدينة المنيا محمد صلاح. وأضاف البيان أن المحافظ تابع انتظام الخدمة الطبية بمستشفى التأمين الصحى بمدينة المنيا، بحضور الدكتور أحمد سعد، مدير منطقة التأمين الصحى بالمنيا، وتأكد من مدى تطبيق الأطقم الطبية لكافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من توافر كافة الأدوية والأكسجين والمستلزمات الطبية والوقائية.

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