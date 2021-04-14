الأنبا إسحق يصلى ويعزى فى ضحية قرية المدمر بطما

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا إسحق، أسقف طما وتوابعها، اليوم، القداس الإلهى بكنيسة الشهيد مار جرجس، بقرية المدمر التابعة لإيبارشية طما، طالباً النياح لروح عزت جرس قلدس، والذى قتل مساء الأحد الماضي، أثر خلاف ومشادة بين اثنين من أقباط القرية تدخل أحد الأخوة المسلمين بينهما، مما ظن افراد عائلة الأخير الاعتقاد بأنه طرفاً فى الخلاف فقاموا بالتدخل وهم يحملون العصي والشوم، مما أسفر عن مقتل عزت جرس بدون أى ذنب اقترفه.





ألقى الأنبا إسحق، كلمة روحية عن عدل الله الذى لا يقبل الظلم، مؤكداً أن الله يسمع ويرى ويعلم بكل شيء وهو يحكم للمظلومين بالعدل، وأيضاً مستشهداً بكلمات الكتاب المقدس قائلاً: مُبَرِّئُ الْمُذْنِبَ وَمُذَنِّبُ الْبَرِيءَ كِلاَهُمَا مَكْرَهَةُ الرَّبِّ.

كما قدم التعازي والمواساة للأسرة والأباء الكهنة وشعب الكنيسة، ومقدماً الشكر للأجهزة الأمنية على سرعة تحركهم واحتوائهم للموضوع بسرعة والقبض على المعتدين، كما شكر أبناء الكنيسة علي هدوئهم وصبرهم.

كما منح إسحق، عقب صلاة الصلح رتبة أبسلطس لأبناء المنتقل، وعقب انتهاء صلوات القداس الإلهى.

وصلى الانبا إسحق، صلاة الثالث - صرف روح الحزن والألم - بالكنيسة ذاتها، وتقابل مع أسرة المنتقل فى جلسة أبوية مقدماً لهم أطيب وأصدق المشاعر والتعازى لهم.