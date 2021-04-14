ألقى الأنبا إسحق، كلمة روحية عن عدل الله الذى لا يقبل الظلم، مؤكداً أن الله يسمع ويرى ويعلم بكل شيء وهو يحكم للمظلومين بالعدل، وأيضاً مستشهداً بكلمات الكتاب المقدس قائلاً: مُبَرِّئُ الْمُذْنِبَ وَمُذَنِّبُ الْبَرِيءَ كِلاَهُمَا مَكْرَهَةُ الرَّبِّ.
كما قدم التعازي والمواساة للأسرة والأباء الكهنة وشعب الكنيسة، ومقدماً الشكر للأجهزة الأمنية على سرعة تحركهم واحتوائهم للموضوع بسرعة والقبض على المعتدين، كما شكر أبناء الكنيسة علي هدوئهم وصبرهم.
كما منح إسحق، عقب صلاة الصلح رتبة أبسلطس لأبناء المنتقل، وعقب انتهاء صلوات القداس الإلهى.
وصلى الانبا إسحق، صلاة الثالث - صرف روح الحزن والألم - بالكنيسة ذاتها، وتقابل مع أسرة المنتقل فى جلسة أبوية مقدماً لهم أطيب وأصدق المشاعر والتعازى لهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا إسحق يصلى ويعزى فى ضحية قرية المدمر بطما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.