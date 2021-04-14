مباراة الحسم: تشكيل ناري لـ ليفربول في مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

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يخوض ليفربول الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه محمد صلاح المحترف المصري مباراة هامة أمام ريال مدريد في إطار منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا في المباراة التي يحتاج فيها الريدز للفوز بفارق هدفين حتى يتمكن من التأهل.

وتقام المباراة بين ليفربول وريال مدريد في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب الإنفيليد ضمن منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، وتبث قنوات بي ان سبورت اللقاء بتعليق صوتي للمعلق الجزائري حفيظ الدراجي.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن يورجن كلوب المدير الفني للريدز عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة ريال مدريد في إطار دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع : روبرتسون – كاباك - فيليبس - ارنولد.

خط الوسط: تياغو - فابينهو.

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - فيرمينو – جوتا.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول

بينما أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن التشكيل الرسمي لمواجهة ليفربول وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، ميليتاو، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، أسينسيو.

قائمة فريق ريال مدريد أمام ليفربول

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، ألتوبي. في خط الدفاع: إيدير ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، ألفارو أودريازولا، فيرلاند ميندي، فيكتور تشوست. في خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، إيسكو، مارفين، أريباس. في خط الهجوم: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، رودريجيو جوس.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يذكر أن ريال مدريد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد في إطار منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا ويحتاج الريدز للفوز بفارق هدفين حتى يتمكن من الصعود للدور القادم من البطولة، على أن تقام مواجهة مانشيستر سيتي و بورسيا دورتموند في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويأمل محمد صلاح الكحترف ضمن صفوف ليفربول في إستعادة الذكريات وتسجيل هدفين في مرمي ريال مدريد حتى يتستطيع النادي ليفربول.