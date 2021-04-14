الأمية تسيطر على مسلسلات رمضان 2021.."الأخطاء بالجملة"

/627094/الأمية-تسيطر-على-مسلسلات-رمضان-2021الأخطاء-بالجملة

شهد أمس انطلاق الحلقات الأولى من المسلسلات الدرامية المشاركة في السباق الرمضاني هذا العام، وعلى الرغم من أن الانطباع الأول عن المسلسل هو الأهم لإقبال المشاهدين على متابعة باقي الحلقات، إلا أن ردود الأفعال هذا العام تصيدت أخطاء الأعمال الدرامية لهذا الموسم بشكل كبير.

دوت الخليجيستعرض أهم الأخطاء المتداولة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول المسلسلات الدرامية المشاركة في السباق الرمضاني لهذا العام.

مسلسل ملوك الجدعنة

تداول رواد السوشيال ميديا مؤخرًا صورة لأحد المشاركين في مسلسل ملوك الجدعنة، والذي يقوم بدور أمين شرطة، وهو يرتدي كتافة بأربع شارات في حين أن الشارات لا تزيد عن 3 بالنسبة لأمين شرطة، ويعتبر ذلك خطأ فادح في وسط الكم الهائل من العروض الرمضانية التي تتناول قصص عن الجيش والشرطة مثل "الاختيار، وهجمة مرتدة، والقاهرة كابول".

نسل الأغراب

وعلى الرغم من الشعبية التي نالها مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة والفنان أحمد السقا وتصدره الترند إلا أن البعض هاجمه بسبب الزي الذي يرتديه أولاد عساف وغفران الغريب.

وكان من بين نقاد الحلقة الأولى من مسلسل "نسل الأغراب" الشيخ محمود التهامي، حيث نشر صورة لأحد مشاهد أولاد عساف وغفران وعلق عليها: "في سنهم دا مش بيلبسوا عمة يبابا، إلا لو عندهم ليلة ودول مشايخ طريقة أو منشدين زي حلاتي، وبعدين بردانين ولابسين عبايات. ومش لابسين كالسون؟!".

وتابع حديثه: "أنا عرفت ليه الفنانين كانوا بيدافعوا عن مسلسل الملك وأن موضوع الملابس والشكل والسياق الدرامي مش مهم، علشان الدراما كلها عك في عك في الجزئية دي".

مسلسل ضل راجل

ظهر الفنان ياسر جلال بطل مسلسل ضل راجل في مشهد داخل ميكروباص، ويتحدث هاتفيًا مع الفنانة نيرمين الفقي وهو يمسك الموبايل بالمقلوب، بالرغم من أنه كان يمسكه بشكل صحيح في البداية، إلا أنه مع انتقال الكاميرا بينه وبين الفنانة نيرمين الفقي على الجانب الآخر من المكالمة، فوجئ المشاهد بتغير حركة الموبايل، ليصبح بالمقلوب.

سيطرت الأمية على الدراما الرمضانية

ظهر الخطأ في مسلسل لحم غزال بطولة الفنانة غادة عبدالرزاق على عكس باقي المسلسلات الرمضانية التي تحتوي على أخطاء في الملابس أو الديكور أو أحد اللقطات الخاطئة.

احتوى المسلسل على بعض الأخطاء الإملائية الواضحة لأسماء الأبطال على تتر البداية، حيث ظهر اسم الفنان عمرو عبد الجليل مكتوبًا "عمر عبد الجليل". وعلق أحد المتابعين على هذا الأمر من خلال استعراض مشهد سابق لعمرو عبدالجليل فكتب: عمرو عبدالجليل: “كده تنزلوا اسمي على تتر لحم غزال غلط؟.. المخرج: دعنا ننسى أخطاء الماضي ونعمل أخطاء جديدة.. عمرو عبدالجليل: “ابو تقل دمك".

ووصلت الأخطاء اللغوية إلى الخطأ في اسم المخرج حيث كتب بهذه الطريقة "محمد إسامة، والطريقة الصحيحة للاسم هو "محمد أسامة"، بالإضافة إلى كلمة "إخراج" فظهرت في نهاية تتر الحلقة بفتح الهمزة لتصبح "أخراج".

مسلسل ضد الكسر

ولم يفلت أيضًا مسلسل ضد الكسر بطولة الفنانة نيللي كريم من الأخطاء الاملائية، فلاحظ عدد من المتابعين خطأ في تتر البداية الخاص بالمسلسل، إذ كُتب وصف ما قدمه الشاعر مدحت العدل من كلمات لأغنية التتر، بأنه "كليمات" وليس "كلمات".

وعلق أحد المتابعين على اللقطة من خلال نشرها على صفحة تحمل اسم "اكتب صح"، ساخرًا: "بدأنا أُمية رمضان المحببة للنفس،كليمات على وزن لقيمات، بما إننا في رمضان، وكل حاجة بتتحول أكل وكده