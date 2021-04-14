/627096/بين-سندان-الفنانين-والإعلاميين-ومطرقة-البرلمان-تعرف-على-قائمة-مهاجمي-محمد-رمضان

هجوم كبير شنه عدد من الفنانين والإعلاميين على الفنان محمد رمضان، بسبب ما بدر منه من سلسلة فيديوهات مستفزة للبعض، لم يقتصر هذا الهجوم على الفنانين والإعلامين فقط بل وصل للبرلمان أيضا، بعد تقدم النائب محمد زين الدين بطلب إحاطة لإتخاذ الإجراءات الرادعة ضده.

يأتي هذا الهجوم بعد قيام الفنان محمد رمضان بنشر فيديو يقوم من خلاله بإلقاء المال حوله في حمام السباحة، الأمر الذي سبب جدل كبير للمتابعين، وتعود هذه الواقعة، بعد الحكم عليه بدفع 6 ملايين جنيه كتعويض لأشرف أبو اليسر الطيار المفصول، بسبب محمد رمضان.

البداية كانت مع الإعلامي عمرو اديب، والذي شن هجوم حادا على رمضان، معلنا أنه سيقاضيه، بعدما بدر منه من تجاوز.

عمرو أديب: يا أنا يا أنت يا رمضان

عمرو اديب واصل الهجوم على رمضان، قائلا"الانسان المتربي نعمة فأنت لو مش متربي في اللي ممكن يربيك، للأسف فى ناس حظها وحش اتعودت أنها تاخد الحياه فى وشها وبيحسو انهم مسنودين انما انا معنديش مشكلة اختلف مع اي انسان فى شئ ولكن عندما يصل الأمر الي عدم الرباية هناك قانون فى الدولة وهو نفسة اللي جاب حق ناس الاسبوع اللي فات”. وتابع” رفعت قضية على محمد رمضان لإسائته ليا وسأتبرع بأي فلوس هاخدها من محمد رمضان وهتبرع بيه لمستشفي ابو الريش البلد فيها قانون ويا انا يا أنت وسأحترم حكم القضاء سواء ليأو علي قلة أدب لا وانت محدش رباك وانا هربيك او 57357 غرورك مصورلك انك ممكن تعمل اي شئ ويعدي وانا راجل مش قليل الأدب الناس أستائت وانا عبرت عن اسيائها”.

لميس الحديدي: مغرور وغبي ومحدث نعمة

شنت لميس الحديدي هي الاخرى هجوم حاد على رمضان بعد الازمة التي نشبت مؤخرا بينه وبين زوجها الإعلامي عمرو أديب.

وكتبت لميس على حسابها في "تويتر": "عندما تكون مغرورا وتافها وغبيا ومحدث نعمة.. توليفة غير مسبوقة بصراحة".

باسم سمرة يصفه بالتعبان

نشر الفنان باسم سمرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له من مسلسله الجديد "بنت السلطان"، معلقا عليها برسالة تهنئة إلى الجمهور بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، قائلا " كل سنه وانتم طيبين وانشاء الله تتبسطوا مع رمضان احلى انبساط".

وأضاف باسم سمرة في نفس المنشور " ملحوظه شهر رمضان مش التعبان التانى"، وهو ما فسره البعض على أن رسالته مقصود بها الفنان محمد رمضان بعد أزمتهما الأخيرة.

أصالة: مغرور ومتكبر

بعد توقف تصوير مسلسل "الملك أحمس" ظهر الفنان محمد رمضان وأفصح عن نيته تجاه عمل شخصية الملك أحمس، الأمر الذي وصفه الجمهور على غرار المثل الشعبي "بيصطاد في المياه العكرة".

ودعما لعمرو يوسف نشرت أصالة صورة له مع زوجته الفنانة كندة علوش عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت معها تعليقًا أشادت فيه بأخلاق الأخير قائلة: "أكبر ثروة بالحياة هي الصداقة وعمرو يوسف من الناس النادرة نشوفهم كيف بيقدر يكون أخ قريب شهم ومهذب بيحترم ويخدم الكل وفيه مواصفات الفنان الحقيقى".

تابعت أصالة حديثها موجهة انتقادًا لاذعًا للمطرب محمد رمضان، قائلة: "أكيد اللي بيجرحك بيجرحنا وعدم ردك على مغرور أو متكبر من عظيم أخلاقك اللي معروفة عنك يا أحلى شباب بلادنا كلها.. والنجاح بانتظارك والناس بتشتاقلك لأنك خير من يكون.. وصباح الفل على حلوتنا الحبيبة كنوده شركتك المحبة الوفية".

محمد زين الدين: أستفز الشعب وأساء للفن

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من وزارة الثقافة ونقابة الممثلين اتخاذ جميع الاجراءات الرادعة ضد محمد رمضان على خلفية الفيديو الذى نشره محمد رمضان بالتصوير داخل حمام سباحة وهو يرمي عدد كبير من .

وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى قائلاً : لماذا تصمت هذه الوزيرة عن المخالفات الصارخة التى يرتكبها محمد رمضان ؟ ولماذا لم تتخذ قراراً ضده فى واقعة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر ؟ وماذا سيفعل وزير الطيران المدنى بعد ان انصف القضاء المصرى الطيار الموقوف ؟.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين ان محمد رمضان أساء إساءات بالغة للفن المصرى معرباً عن أسفه الشديد فى ان محمد رمضان اطلق على نفسه " نمبر وان " ثم قام بعمل فيديو مستفز جدا للشعب المصرى العظيم وظهر محمد رمضان قاعد على راحته في البسين ويقوم وللاسف الشديد يرمى الفلوس والدولارات في المياه وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بمحاكمة محمد رمضان على إساءته للفن المصرى مؤكداً ان غالبية أفلام محمد رمضان تتضمن كل مافيه مخالفات صارخة للقيم والاخلاق المصرية.