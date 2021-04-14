عادل عياد: إنشاء أكبر مصنع للغزل يحقق نقله نوعية في مجال الصناعة

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تحدث عادل عيد عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن مصنع الغزل والنسيج التى تم تأسييه مؤخرًا بطاقة إنتاجية ضخمة، مما يساعد بشكل كبير القطاع الصناعى فى مصر.

عادل عبدالفضيل: مصنع الغزل والنسيج سيساهم فى نقلة نوعية

وأكد النائب عادل عياد عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى، بطاقة إنتاجية متوسطها 30 طن غزل في اليوم الواحد، سيسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال صناعة الغزل والنسيج، مما يزيد من قيمة القطن المصري بدلاً من تصديره خام للخارج.

عادل عبدالفضيل: المصنع إنجاز جديد

وأشار عبد الفضيل، خلال البيان الصادر له، إلى أن انشاء اكبر مصنع للغزل والنسيج تعد عملية تطوير للقطاع والصناعة الوطنية باكملها، فضلا عن استعادة مكانة مصر في هذه الصناعة العريقة، لافتا إلى أن إنشائه تعتبر إنجاز واضح وكبير يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في عهده.

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن صناعة الغزل والنسيج والملبوسات من الصناعات الإستراتيجية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، خاصة مع تزايد الطلب على منتجاتها بالتزامن مع الزيادة السكانية، كما أنها تساهم في جذب العمالة وجذب فرص عمل للشباب مما يقضي على البطالة بشكل كبير.

كانت الحكومة المصرية قد قامت بإنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بالمحلة الكبرى، بطاقة إنتاجية متوسطها قدرها 30 طن غزل.