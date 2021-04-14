مسلسل موسى الحلقة الثانية..محمد رمضان يودع حبيبته ووالدته تموت دفاعًا عنه

/627100/مسلسل-موسى-الحلقة-الثانيةمحمد-رمضان-يودع-حبيبته-ووالدته-تموت-دفاعا-عنه

مسلسل موسى الحلقة الثانية للفنان محمد رمضان، شهدت الحلقة أحداث غير متوقعة بداية من إنقاذ موسى الذي يجسد شخصيته محمد رمضان لشقيقة رويعي "مصطفى غريب" من تحت عجلات القطار بعدما ألقى به الإنجليز على القضبان، و فشل موسي في تسليم نفسة للإنجليز بدلاً من شقيقة، وصولًا لزواج نجاة "تارا عماد" لغير موسى.

دوت الخليجيرصد تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل موسى، بعدما أشاد عدد كبير من الجماهير بأحداث المسلسل في الحلقة الأولى.

تارا عماد تفاجىء محمد رمضان

فاجأت نجاة "تارا عماد"، موسى بأن حميد شقيق تاجر الآثار "شداد" تقدم لخطبتها رغم معرفته حب موسى لها، وان ليس بيديها شيء تفعله، كما أخبرته بأنها لا تستطيع الرفض، ومن العيب ان تعترض البنت على ابيها قائلة لموسى: “المتربي ميجبش لأهله العيب ياموسى "، فضلًا على أن ابيها لن يوافق على موسى بسبب الفروق الإجتماعية بينهم، وتوسلت لموسى بأن لا يتركها و أنها لن تستطيع أن تحب غيره و لكن الظروف هي التي حكمت بذلك .

جاء رد فعل موسى مفاجأة لنجاة، حيث طلب منها المغادرة وعدم الوقوف معه، تعبيراً عن شدة غضبه و قله حيلته في انقاذها من الزواج لغيره.

ذهبت شفيقة "هبة مجدي" شقيقة موسى لنجاة لكي تواسيها و تجعلها تتقبل أمر الزواج من حميد، ولكن أخبرتها نجاة بأنها لا تريد ان تفعل كما فعلت شفيقة بنفسها فنجاة تعرف جيداً المعناه التي تعيشها شفيقة مع زوجها مسعد "حمدي الوزير" بسبب انها تزوجته عن غضب لذلك لا تريد أن تكرر نفس غلطتها.

جاء يوم حفل زفاف نجاة على حميد ليذهب حميد مخصوصًا لجد موسى الشيخ صالحين لكي يكتب كتابه على نجاة الفتاة التي أحبها موسى.

الحلقة الثانية من مسلسل موسى

وانتهت الحلقة بحالة من التشويق و الإثارة، حيث صمم موسى على الذهاب لفرح نجاة و بالفعل ذهب ورقص مع حميد زوج حبيبته نجاة بالعصا، ليلتفت موسى و يعطي ظهرة لحميد فيقوم حميد بضربة بالعصا ولكن تدخل والدته للدفاع عنه، فتستقبل الضربة بدلًا من ابنها موسى فتسقط على الأرض في حالة من الذهول و الإندهاش من الجميع.