/627099/في-مسلسل-الخطابات-و-التهديدات-اتحاد-الكرة-يتراجع-ويعلن-تأجيل-لقاء-القمة

قررت إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد 1999، والتي كان من المقرر أن تنطلق يوم 20 أبريل المقبل على ملعب محايد من أجل تحديد بطل دوري الجمهورية للشباب.

وفي نفس السياق، قرر اتحاد الكرة تأجيل الإجتماع الذي كان من المقرر أن يعقد غدا في مقر الإتحاد المصري لكرة القدم، في ظل حرص الجبلاية على تأكيد وتوثيق الصلة بين الناديين.

وكان أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد قدم الدعوة لكل من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واللواء عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك وذلك من أجل الإجتماع في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم للحديقث عن بعض الأمور وذلك يوم الخميس الموافق بعد الغد في تمام الثانية عشرة ظهرا.

يأتي الإجتماع في ظل حرص الاتحاد على تنقية الأجواء والتأكيد على العلاقات الطيبة التي تجمع الاتحاد و الناديين الكبيرين.

الأهلي يرفض إقامة مباراة قمة الشباب

ومن المقرر أن يؤكد كلا من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي،وعماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على الحضور للجلسة خلال الساعات القادمة، في ظل حرص كلا الرئيسان على العلاقة الجيدة بين قطبي الكرة المصرية.

وكانت الأجواء بين الأهلي و الزمالك قد توترت خلال الأيام الماضية بسبب الإشتباكات التي حدثت خلال مواجهة فريقي الشباب في إطار منافسات دوري الجمهورية للشباب.

الأهلي و الزمالك ومسلسل لا ينتهي

يذكر أن النادي الأهلي قد أعلن أنه تقدم بشكوى رسمية للإتحاد المصري لكرة القدم من أجل الإستئناف على العقوبات التي فرضتها لجنة الإخلاقيات بالإتحاد على اللاعب إمام عاشور و بعض زملائه من فريق الشباب بعد سب الأخير لرموز المارد الأحمر في فيديو لقى إنتشار واسع على منصات التواصل الإجتماعي.

وأكد النادي الأهلي في بيان رسمه نشرته الصفحة الرسمية للنادي على مواقع التواصل الإجتماعي، بتققدمه صباح اليوم الأربعاء بطلب إستئناف للعقوبات الموقعة على إمام عاشور وزملائه خلال مباراة الشباب بين الفريقين في دوري الجمهورية .