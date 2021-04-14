/627101/جماهير-ليفربول-تعتدي-على-فريق-ريال-مدريد-تفاصيل

يستعد فريق ليفربول اليوم الأربعاء أمام فريق ريال مدريد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، مواجهة حاسمة في إطار منافسات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال .

قام جمهور ليفربول بتكسير باصات ريال مدريد ، خلال توجهها الى إستاد ليفربول ، وذلك للتأثير على ريال مدريد والخسارة أمام ليفربول ، لان ما يحتاجه ليفربول للصعود هو الفوز على ريال مدريد بهدفين على الأقل . القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا beIN 4K HDR beIN Sports 1 HD Premium BT Sport 2 HD beIN Sports Connect Virgin Media Two تشكيل ليفربول المتوقع حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبرتسون. خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، فينالدوم. خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول في حراسة المرمى: كورتوا. خط الدفاع: أودريوزولا، ناتشو، ميليتاو، ميندي. خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش. خط الهجوم: أسينسيو، بنزيما، فينيسيوس يذكر أن ريال مدريد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد في إطار منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا ويحتاج الريدز للفوز بفارق هدفين حتى يتمكن من الصعود للدور القادم من البطولة، على أن تقام مواجهة مانشيستر سيتي و بورسيا دورتموند في تمام التاسعة

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