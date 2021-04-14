«تفحم الأهالي بأسيوط » يصل البرلمان..وبكري يطالب بمحاسبة المقصريين وحضور مدبولي

/627102/تفحم-الأهالي-بأسيوط--يصل-البرلمانوبكري-يطالب-بمحاسبة-المقصريين-وحضور-مدبولي

وأكد بكري في بيانه ضرورة معرفة الأسباب الحقيقيه للحادث وتراخي رجال الاسعاف وعثور المواطنين علي جثتين متفحمتين بالمصادفة في قاع سيارة الاتوبيس بعد مرو أكثر من ١٨ ساعه علي الحادث بواسطة الاهالي.

وتسائل بكري في بيانه عن عدم وجود جهاز لتحليل ال دي . ان . ايه ، في أسيوط ، وتأجيل دفن الجثث لحين تحليلهم في القاهره ، وهو أمر تسبب في مزيد من الأحزان للأهالي الذين عليهم أن ينتظروا عدة أيام لحين دفن جثث موتاهم.

تفحم الأهالي بأتوبيس أسيوط

وطالب بكري بمحاسبة الجهات المقصرة وحضور رئيس مجلس الوزراء الي المجلس في أقرب فرصه للرد علي هذه التساؤلات وتوضيح موقف الحكومه من محاسبة المقصرين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح الأربعاء، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيي الإيمان العام وأسيوط العام.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا رفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات المحيطة، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وجار متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.