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/627104/مفاجآت-بالجملة-في-تشكيل-الأهلي-أمام-النصر-بكأس-مصر

08:49 م - الأربعاء 14 أبريل 2021

وأعلن بيتسو موسيماني عن التشكيل الرسمي للأهلي في مواجهة نادي النصر في المباراة التي تقام على ملعب الاسكندرية وجاءت كالتالي: علي لطفي، أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، مروان محسن، وليد سليمان، صلاح محسن، سعد سمير، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: محمود كهربا، محمد شريف، بدر بانون، أليو ديانج، أفشة، والتر بواليا، مصطفى شوبير، محمد حسام ميدو، عبد الرحمن أشرف .. موعد مباراة القمة ويستعد لمباراته المقبلة أمام غريمه التقليدي الزمالك يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز الؤجلة منذ الدورالدوري الأول. وجاءت قائمة الفريق لتضم كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام ميدو وعبد الرحمن أشرف مانو وأحمد نبيل كوكا . وتذاع المباراة علي قناة أون تايم سبورتس . ورفضت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري نقل مباراة الأهلي والنصر للقاهرة بدلاً من الاسكندرية أعلن عن قائمة الفريق التي من المقرر أن تخوض مباراة النصر غدًا الأربعاء في بطولة كأس مصر

فيما يواصل حمدي فتحي لاعب الفريق أداء تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل التي يؤديها، وذلك على هامش المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات النادي الأهلي كانت أمام فريق سيمبا التنزاني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 ومن ناحه اخري يواصل حمدي فتحي لاعب الفريق بالتدريبات المنفرده، حيث يقوم بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي فيما يخضع فتحي لتدريبات تأهيلية اليوم تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالنادي، واشتملت على جلسة في "الجيم" وتدريبات خفيفة في الملعب .

وأجرى حمدي فتحي جراحة في الكوع أبعدته عن التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية خلال الفترة الماضية، بعد إصابته مع المنتخب الوطني خلال مشوار التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.