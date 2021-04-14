مصطفى بكرى يطالب باستدعاء رئيس الوزراء للبرلمان بسبب حادث أتوبيس أسيوط

جدة - نرمين السيد - وأكد بكرى فى بيانه ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية للحادث وتراخى رجال الإسعاف وعثور المواطنين على جثتين متفحمتين بالمصادفة فى قاع سيارة الأتوبيس بعد مرور أكثر من 18 ساعة على الحادث بواسطة الأهالى.

وتساءل بكرى فى بيانه عن عدم وجود جهاز لتحليل DNA فى أسيوط، وتأجيل دفن الجثث لحين تحليلهم فى القاهرة، وهو أمر تسبب فى مزيد من الأحزان للأهالى الذين عليهم أن ينتظروا عدة أيام لحين دفن جثث موتاهم.

وطالب بكرى بمحاسبة الجهات المقصرة وحضور رئيس مجلس الوزراء، إلى المجلس فى أقرب فرصة للرد على هذه التساؤلات وتوضيح موقف الحكومة من محاسبة المقصرين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح الأربعاء، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على الطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة أسيوط.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيى الإيمان العام وأسيوط العام.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا رفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات المحيطة، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وجار متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.