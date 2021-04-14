الكاتب مكرم محمد أحمد يتعرض لوعكة صحية

طالب الكاتب الصحفى سعيد محمد أحمد شقيق الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، محبيه والجميع بالدعاء بالشفاء للكاتب الكبير بعد تعرضه لوعكة صحية . ويذكر أن الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق قد تعرض لوعكة صحية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.

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