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حي الدقي يقوم بحملة تطهير للشوارع للوقاية من فيروس كورونا.. صور

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شن حي الدقي حملة تطهير في الشوارع بالماء والكلور تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وبناءاً علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبدأت الحملة في شارع نادي الصيد.

وأكد رئيس حي الدقي في تصريحات صحفية أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بهدف المحافظة علي الصحة العامة، مضيفاً أن الحملات مستمرة بصفة يومية علي باقي الشوارع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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