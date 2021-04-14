حي الدقي يقوم بحملة تطهير للشوارع للوقاية من فيروس كورونا.. صور

شن حي الدقي حملة تطهير في الشوارع بالماء والكلور تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وبناءاً علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبدأت الحملة في شارع نادي الصيد. وأكد رئيس حي الدقي في تصريحات صحفية أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بهدف المحافظة علي الصحة العامة، مضيفاً أن الحملات مستمرة بصفة يومية علي باقي الشوارع.

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