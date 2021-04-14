تفاصيل الحلقة 2 من مسلسل موسى.. محمد رمضان ينقذ شقيقه من الموت أسفل عجلات القطار

بداية قوية شهدتها الحلقة الثانية من مسلسل «موسى» للفنان محمد رمضان على فضائية «DMC»، والتي بدأت بإنقاذ «موسى» لشقيقه «رويعي» والذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، من الموت أسفل عجلات القطار، وذلك بعد إلقاء أحد الضباط الإنجليز له على القضبان بعد محاولات «موسى» إقناع العمدة، والذي يجسد شخصيته الفنان مفيد عاشور، أن يتوجه بدلا عن شقيقه لمحاربة الألمان.

كانت شهدت أولى حلقات مسلسل «موسى» توجه وفداً من الإنجليز في تلك الحقبة من الستينيات إلى منزل العمدة لضم 30 شاباً من أبناء القرية لمحاربة الألمان، وضمت القائمة إسم «رويعي» شقيق موسى.

الحلقة الثانية من مسلسل موسى شهدت العديد من الأحداث التي حظت باهتمام المتابعين، خاصة بعد بدء تأزم الصراع بين بطل العمل الفنان محمد رمضان، وشيخ البلد، الذي يؤدي دوره الفنان رياض الخولي، والعمدة الذي يجسده مفيد عاشور، نتيجة زواج ابنته «نجاة» من شقيق شيخ البلد «حميدو» والذي يجسده الفنان محمدأحمد ماهر.

وبدأت حالة الإحباط تظهر على بطل العمل، لعجزه عن إيقاف زيجة حبيبته من شقيق شيخ البلد، ليقرر أن يحضر حفل زفافهما والانتقام من «حميدو» على طريقته، قبل أن تنتهي الحلقة بسقوط والدة «موسى»، التي تؤدي دورها الفنانة عارفه عبد الرسول على الأرض، بعد تلقيها «ضربة عصا» بدلا من ابنها.

كما شهدت الحلقة الثانية من مسلسل موسى، العديد من الأحداث، وأهمها عثور «مسعد» زوج شقيقة موسى، الذي يؤدي دوره الفنان حمدي الوزي على مقبرة أثرية برفقة شيخ البلد، والاتفاق على تقسيمها عليهما بالإضافة إلى الضابط الإنجليزي.