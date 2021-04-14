/627105/تشكيل-مفاجئ-للزمالك-أمام-حرس-الحدود-بكأس-مصر

يدخل الزمالك اليوم مباراة حرس الحدود في لقاء الدور الثاني والثلاثون من إنطلاقة كأس مصر، علي استاد السويس الجديد، وتنطلق صافرة بداية المباراة بعد قليل في التاسعة والنصف مساء.

أعلن الفرنسي باتريك كالتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقة أمام حرس الحدود، في كأس مصر، والتي تشهد علي العديد من الغيابات، التي تعاني من الإصابات، والإيقاف. تشكيل الزمالك في المباراة: في حراسة المرمي: محمود أبو جبل في خط الدفاع: حمدي المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد المجيد. في خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف اوباما – إسلام جابر. في خط الهجوم: شيكابالا – الجزيري – حميد أجداد.

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