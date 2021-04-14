محمد الباز: محمد رمضان محتاج طبيب نفسي.. وكويس أنه متجننشي «فيديو»

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تحدث الإعلامى محمد الباز خلال ندوة دوت الخليج، عن أبرز القضايا والملفات المجتمعية والسياسية واغلب ما يشغل الرأى العام المصرى خلال الفترة الأخيرة.

محمد الباز: محمد رمضان محتاج طبيب نفسي

وعلق الكاتب الصحفى، محمد الباز، رئيس مجلس إدارة الدستور، على أزمة الفنان محمد رمضان، الذى جرى تغريمه من قبل المحكمة بمبلغ قدره 6 مليون جنيه، بسبب الطيار أشرف أبو اليسر، وهو أمر أثار حفيظة الكثير من المواطنين.

من جانبه قال الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلس إدارة الدستور:” محمد رمضان محتاج طبيب نفسي، حتى يقيم أداءه، وكويس أنه ماتجننشي، فهو من أسرة بسيطة وفجأة أصبح فى منتهى الثراء”.

محمد الباز يطالب تخفيف الضغط على محمد رمضان

وتابع الكاتب الصحفى محمد الباز:” واحد كان بيتشعلق فى الاتبوبيس، ولم يكن يملك أجرة الأتوبيس، ودلوقتى عنده أسطول عربيات، ولذلك هو يحتاج إلى دعم نفسي، وأنا أتمنى أن الناس تخفف من الضغط عليه”.

جاء ذلك خلال حوار ثرى جمع بين فريق تحرير موقع دوت الخليج الإخبارى، والكاتب الصحفى محمد الباز، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور.

وكانت المحكمة قد أقرت تغريم الفنان المصرى، محمد رمضان، مبلغ قدره 6 مليون جنيه، وبالرغم من ذلك قام بمشهد مستفز أثار غضب المصريين، وسيل من التعليقات الغاضبة، التى رأت الأمر لا يليق بأن يٌصدر من شخص فى حجمه وسنه.