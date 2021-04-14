/627107/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-ليفربول-وريال-مدريد-في-دوري-أبطال-أوروبا

إنطلاق صافرة البداية

د2

هجمة خطيرة من ليفربول

د3

ضغط متواصل من ليفربول لإحراز الهدف الاول

د5

ليفربول يحاصر ريال مدريد في منتصف الملعب

د7

سجال بين الفريقين في منتصف الملعب

د9

تهديد أول لريال مدريد

د10

كريم بنزيمة يهدر الهدف الأول وتسلل على الفرنسي

د12

هدف أول مهدر من ليفربول بعد أسيست رائه لـ محمد صلاح

د14

ليفربول يواصل الضغط لإحراز الهدف الاول

د15

مرور ربع ساعة ومازال التعادل السلبي يسيطر على المباراة

د 17

خطأ من منطقة خطرة للريدز

د 19

سجال بين الفريقين في منتصف الملعب

د20

كريم بنزيمة يهدر الأول ويضرب الكرة في القائم الأيسر، وتعود لفنسيوس الذي يسدد في يد أليسون

د21

ركنية لصالح ليفربول أمام ريال مدريد

د24

بطاقة صفراء لكاسميرو بعد تدخل عنيف على لاعب ليفربول

د25

مازال التعادل السلبي يسيطر على المباراة

د27

عودة السيطرة لصالح ليفربول من اجل احراز الهدف الأول

د29

محاولة من ليفربول ينقذها مدافع ريال مدريد

د30

مرور نصف ساعة ومازالت النتيجة التعادل السلبي

د32

سجال بين اللاعبين في منتصف الملعب

د35

تسديدة ضعيفة على كروتوا حارس ريال مدريد

د37

تراجع من ليفربول أمام ريال مدريد

د38

ساديو ماني لم يلحق بالكرة أمام المرمى وتضيع فرصة الهدف الأول

د40

محمد صلاح يهدر الهدف الأول

د41

فينالدوم يضيع الهدف الاول من داخل الـ 6 ياردة

د 42

ضغط من ليفربول لإحراز الهدف الاول

د 44

هدوؤ في المباراة قبل النهاية بدقيقة

د 45

ساديو ماني يطالب بإحتساب ركلة جزاء

د 45+2

إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

ويواجه ليفربول نظيره ريال مدريد في إطار منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تنطلق على ملعب الإنفيلد.

تشكيل ليفربول و ريال مدريد

أعلن يورجن كلوب المدير الفني للريدز عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة ريال مدريد في إطار دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع : روبرتسون – كاباك - فيليبس - ارنولد خط الوسط: تياغو - فابينهو خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - فيرمينو – جوتا

بينما أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن التشكيل الرسمي لمواجهة ليفربول وجاءت كالتالي: حراسة المرمي: كورتوا. خط الدفاع: فالفيردي، ميليتاو، ناتشو، ميندي. خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش. خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، أسينسيو.