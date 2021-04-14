/627108/ملوك-الجدعنة-يدخلون-في-حرب-مع-رجال-الأعمال-بسبب-حقيبة-وهاتف

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الثانية، بدأت الحلقة بدخول سيارة بها أحد الرجال الأثرياء ومعه مجموعة من الرجال، “سرية وسفينة” ليتسأل أحمد صفوت بإعتلاء: "مين فيكم سرية ومين سفينة بقى".

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الثانية، بعدما احتلت الحلقة الأولى “التريند” خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الثانية

يتبادل سرية وسفينة نقاش حاد مع أحمد صفوت يبدأه صفوت بقوله: "الموضع بسيط احنا لينا أمانة عندكم وعيونها شنطة فيها موبايل حرامي سرقها وانتو اخدتوها منه واللي ياخد حاجة يبقي حرامي".

ويبدأ كلًا منهم في تهديد الآخر حتى يعرض أحمد صفوت لهم عرض يصاحبه نبرة تهديد، بأن يقوم كلًا من سرية وسفينة بتسليمه الحقيبة مقابل 2000 جنيه لكل واحد وموبايل جديد وإلا سيقاتلهم، حيث يرفض سرية عرض صفوت وتبدأ بينهم وبين رجال صفوت المشاجرات العنيفة، تنتهي بفوز سرية وسفينة.

يذهب سرية وسفينة لتبادل الحديث مع بعضهم حول مصير الحقيبة والهاتف، ليقترح مصطفي شعبان "سفينة" بتسليمهم الأمانة دون الدخول في مشاجرات بمقابل مادي يمكن أن يصل إلى 2مليون جنيه.

فيرفض عمرو سلامة "سرية" هذا الاقتراح ويفضل ترك الحقيبة معهم حتى يتمكنوا من فك لغزها والاستفادة منها بشكل أكبر، ويقطع حديثهما رنين الهاتف المسروق ليفتح سرية ويجد شخص يقول: "هو انت عشان ابن زاهي عدال فكرني هسكت أما تكلم مراتي في نص الليل". ومن هنا يبدأ سرية وسكينه في ربط الأحداث ويتأكدوا بأن الهاتف يحتوي على معلومات خطيرة يسعى زاهي عدال لإخفائها، فيذهبو لفك شفيرة الهاتف عند شخص يدعى ميدو نت.

وفي مشهد آخر يظهر عنتر أحد أعداء سرية وسفينه، وهو يتحدث مع ناصر زوج أخت سفينه ويطلب منه أن يميل رأس فاتن حبيبة سرية لكي توافق على الزواج منه.

وينتهي اليوم الأول ويبدأ يوم جديد، يذهب سرية لسفينة وأثناء خروجهما من الحارة يقابلهم عنتر ليخبرهم بنبرة حادة: "عليكم 6 وصولات أمانة منهم واحد أول امبارح أخركم معايا يومين وإلا هيروح الوصل للشرطة".

ثم ينتقل المشهد إلى عمرو عبدالجليل وهو يتحدث مع مجدي الذي يجسده الفنان أحمد صفوت ليقوال قاصدًا سرية وسفينة: "العيال دي لازم تتدفع التمن، احنا عايزين ناخد الي يخصنا منهم وبعديها ناخد روحهم".

حب قديم

ويعود المشهد مرة أخري لسرية وسفينة وهما في أحد محطات الوقود وأثناء مغادرتهم يقابل سفينة حبه القديم فتاة تدعى روان متزوجة من رجل أعمال غني، وفي جو من الحزن والرفض المسيطر على مصطفى شعبان تخبره روان بأنها لازالت تحبه.

يستكمل سفينة وسرية طريقهم للبحث عن علي وعندما لم يجدوا له أثر هو وميدو نت يدركون بأنهم قد وقعوا في حرب مع أحد الأشخاص المهمين.

وتنتهي أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الثانية بعودة سرية وسفينة إلى الحارة ليجدوا رجال عمرو عبدالجليل في الحارة للمرة الثانية ويحاولوا أن بخبرة الشرطة ولكنهم تراجعوا عندما فتحا الحقيبة ليجدوا فيها العديد من الألماظ، فيذهبوا بأنفسهم لمقابلة عمرو عبدالجليل.