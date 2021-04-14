محمد الباز: مقبلش أشيل شنطة رجل أعمال «فيديو»

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اشتبك الكاتب الصحفى محمد الباز، رئيس مجلس إدارة الدستور، مع أبرز الملفات والقضايا التى تشغل الرأى العام، خلال الحوار الثرى الذى أجراه مع فريق دوت الخليج الإخبارى.

محمد الباز: ماقبلش مقبلشى أشيل شنطة رجل أعمال

وقدم الإعلامى محمد الباز، رئيس مجلس إدارة الدستور، إجابة حاسمة على سؤال يتعلق بتعاليه على رجال الأعمال، مؤكدًا على أعتزازه بنفسه ومهنته ولا يقبل أن يتعالى عليه أحد.

وقال الكاتب الصحفى محمد الباز:" أنا ماقبلش أشيل شنطة رجل أعمال، ولو أخذت كنوز الدنيا، وعندما اختلفت مع حسن راتب على الهواء هاتفنى وقال لي كان من المفترض أن تقول لي " ماشي وحاضر"، ولكني قلت له:" لية أرد كدا، أنا لا أتلقى منك فلوس بشكل شخصي ولا سفرتني على حسابك".

محمد الباز: توغل المال فى الصحافة أضر بالمهنة

وتابع رئيس مجلس إدارة الدستور، محمد الباز:" أرى إن توغل المال يفقد الصحافة والإعلام استقلالهما،وبشكل ضخم، أنا عندي لما تكون العلاقة بين الصحافة والسلطة واضحة دا طبيعى، إنما العلاقة بين رجال الأعمال والصحافة مضرة".

وأضاف الإعلامى محمد الباز:" عند ذهابك مع رجال الأعمال، هم من يتكفلون بدفع المصاريف، وهو ما يجعلك فى دائرة لا تليق، تبقى " مضحكاتى القعدة يعني"، وكلامي لا يعكس تعالى عليهم، وكل الناس محترمة، فعلى سبيل المثال، أنا مابحبش محمد منير، وأحب مدحت صالح، ودى وجهة نظرى، وهذا أمر لا ينتقص من قدره على الإطلاق، وهذا يجعلني لا أشارك فى حفالات ولا أقبل دعوات حضور أماكن، لأني أرى أن شغلك هايتأثر بالعلاقة دي.