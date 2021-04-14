/627110/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الأهلي-والنصر-بكأس-مصر

إنطلاق صافرة البداية

د3

ضغط من النادى الأهلى ومحاولةإحراز الهدف الأول من الأهلى، وركنية للنادى الأهلى يبعدها دفاع النصر

د4

ضربة حرة مباشرة للنصر

د5

محاولات من فريق النصر

د7

ركنية ثانية للنادى الأهلى ويتم إبعادها من حارس النصر

د8

محاولات من النصر وارتداد من لاعبي الأهلى

د11

نزول ديانج بدلا من أكرم توفيق بسبب اللإصابة

د14

محاولات من فريق النصر وضغط من الأهلى

د 15

نجح فريق النصر للوصول لمنطقة الـ18 وينجح ديانج في إبعاد الكرة

د16

استحواذ من الأهلى بنسبة 77 %

د 18

راية وصفارة بسبب تسلل على وليد سليمان

د19

فرصة ضائعة لصالح النادى الأهلى من صلاح محسن

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هجوم قوى من النادى الأهلى ، وينقذ حارس النصرمرماه منهدف محقق للنادى الأهلى

يواجه الأهلى نظيره فريق النصر، في إطار منافسات الدور الـ 32 لكأس مصر .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمي: علي لطفي.

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير.

في خط الوسط: وليد سليمان، صلاح محسن، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: مروان محسن.

بدلاء الأهلي في المباراة:

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: محمود كهربا، محمد شريف، بدر بانون، أليو ديانج، أفشة، والتر بواليا، مصطفى شوبير، محمد حسام ميدو، عبد الرحمن أشرف.