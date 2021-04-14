/627111/محدث-لحظة-بلحظة-أحداث-مباراة-الزمالك-وحرس-الحدود-في-كأس-مصر
انطلاق صافرة البداية
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بداية قوية في المباراة من جانب الفريقين
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ضربة حرة للزمالك
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تسلل علي حرس الحدود في كرة طولية
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أول هجمة لحرس الحدود من كرة طولية
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تحضير من الزمالك من منطقة مدافعي الفريق وحارس حرس الحدود يمسك بها
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هدف لحرس الحدود من أقدام حسن يوسف
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هجمة خطيرة للزمالك والحارس يتالق وينقذ شباكة
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الزمالك يهاجم ودفاع الحرس يتألق، وشيكابالا يرسل عرضية والحارس يمسك بالكرة
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طرد لأحمد أطاوي مدافع حرس الحدود، بعد عرقلة لحميد أحداد علي حدود منطقة الجزاء
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هدف التعادل للزمالك عن طريق يوسف اوباما من ضربة حره
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تسديده من ساسي علي حدود منطقة الجزاء والدفاع يتصدي
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تسلل علي يوسف أوباما
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هجمة من الجزيري من الجانب الأيمن والدفاع يبطل الهجمة والحارس يمسك بالكرة
يدخل الزمالك المباراة في كأس مصر بين الزمالك وحرس الحدود، في لقاء مؤجل من البطولة من 19 فبراير الماضي، ويدخل الزمالك المباراة في محاولة إصاء الفريق الخصم والإستمرار في البطولة، بعد خروجه من بطولة دوري أبطال أفريقيا، من دور المجموعات.
يدخل الزمالك اليوم مباراة حرس الحدود في لقاء الـ 32 من إنطلاقة كأس مصر، علي استاد السويس الجديد، وتنطلق صافرة بداية المباراة بعد قليل في التاسعة والنصف مساء.
وجاء الفرنسي باتريك كالتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بتشكيل فريقة أمام حرس الحدود، في كأس مصر، والتي تشهد علي العديد من الغيابات.
تشكيل الزمالك في المباراة:
في حراسة المرمي: محمود أبو جبل
في خط الدفاع: حمدي المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد المجيد.
في خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف اوباما – إسلام جابر.
في خط الهجوم: شيكابالا – الجزيري – حميد أجداد.
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