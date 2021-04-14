مسلسل حرب أهلية..يسرا تفاجىء الجمهور في نهاية الحلقة الثانية

/627112/مسلسل-حرب-أهليةيسرا-تفاجىء-الجمهور-في-نهاية-الحلقة-الثانية

مسلسل حرب أهلية الحلقة الثانية، بدأت أحداثها بإنهيار مريم الشخصية التي تجسدها الفنانة يسرا بسبب إبنتها جميلة عوض التي طردها من حفل يوم ميلادها، وتعمدت مضايقتها بالعديد من الكلمات التي ستظل راسخة داخل قلب والدتها للأبد، على الرغم من عدم رغبتها في الذهاب إلى حفل ميلاد ابنتها ولكن يوسف الذي يجسد شخصيته الفنان باسل خياط.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة الثانية، الذي أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية بسبب الغموض الذي سيطر على الحلقة الأولى.

تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة الثانية

حاولت نور التي لازال لغز تواجدها في منزل يسرا قائمًا تهدئتها، ويأتي باسل الخياط كي يأكد عليها موعد حفل زفافه على أروى جودة، ليؤكد لها أن ما فعلته هو الذي كان يتوجب عليها حتى وإن ضاق قلبها بسبب مقابلة نجلتها لها بتلك الطريقة المسيئة، إلا أن الرسالة ستصل حتمصا إلى ابنتها وتدرك حب ابنتها.

يحتفل باسل الخياط "يوسف" بحفل زفافه على أروى، وتظل عينيه لا تفارق شقيقته التي تتعاطى مخدرات، ليحاول أن يجعلها ترافقه دومًا كي يحميها من الخطر الذي يحيط بعقلها.

يتذكر عزيز تفاصيل من حياتها الماضية ومشاداته المتكررة مع زوجته مريم بشكل مستمر وإهانتها له كي ينفصل عنها، ومن ثم يذهب إلى غرفة ابنته كي يشجعها على ما فعلته ضد والدتها التي حاولت التعبير عن حبها لها إلا أنها لن تعطيها فرصة وطردتها من المنزل.

خطة جميلة عوض لفضح صديقتها

التقطت جميلة عوض التي تجسد شخصية تمارا مقطع فيديو مصور لصديقتها المقربة نانسي أثناء تبديل ملابسها في غرفتها كي تستخدمه ضدها وتفرق بينها وبين خطيبها خالد الذي تحاول أن توقعه في غرامها، وبالفعل بدأ تنفيذ خطتها وارسلت المقطع لصديقتها لتهددها به

يسرا تفاجىء الجمهور في الحلقة الثانية من مسلسل حرب أهلية

فاجئت الفنانة يسرا الجمهور بعدما كشفت عن مدى قرابة باسل الخياط "يوسف" بها، حيث كانت تتساءل نور عن سبب عدم ذهابها لحفل زفافه لتؤكد لها إنها لن تستطيع رؤية زوجها في أحضان أخرى.