/627113/حرس-الحدود-يتقدم-بالهدف-الأول-على-الزمالك-في-كأس-مصر-فيديو

سجل حسن يوسف ، لاعب حرس الحدود الهدف الاولفي مرمي الزمالك في المباراة التي تقام على ملعب السويس ضمن منافسات كأس مصر.

يدخل الزمالك اليوم مباراة حرس الحدود في لقاء الـ 32 من إنطلاقة كأس مصر، علي استاد السويس الجديد، وتنطلق صافرة بداية المباراة بعد قليل في التاسعة والنصف مساء. وجاء الفرنسي باتريك كالتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بتشكيل فريقة أمام حرس الحدود، في كأس مصر، والتي تشهد علي العديد من الغيابات. تشكيل الزمالك في المباراة: في حراسة المرمي: محمود أبو جبل في خط الدفاع: حمدي المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد المجيد. في خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف اوباما – إسلام جابر. في خط الهجوم: شيكابالا – الجزيري – حميد أجداد.

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