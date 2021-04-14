/627114/أوباما-يتعادل-بالهدف-الأول-للزمالك-في-مرمي-حرس-الحدود-فيديو

سجل يوسف أوباما الهدف الاول والتعادل لصالح الزمالك في مرمي حرس الحدود بعد تنفيذ ناجح لركلة حرة مباشرة في المباراة التي اقيمت بين الفريقين على ملعب السويس ضمن منافسات كأس مصر .

واحرز حسن يوسف ، لاعب حرس الحدود الهدف الاولفي مرمي الزمالك في المباراة التي تقام على ملعب السويس ضمن منافسات كأس مصر. وجاء الفرنسي باتريك كالتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بتشكيل فريقة أمام حرس الحدود، في كأس مصر، والتي تشهد علي العديد من الغيابات. تشكيل الزمالك في المباراة: في حراسة المرمي: محمود أبو جبل في خط الدفاع: حمدي المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد المجيد. في خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف اوباما – إسلام جابر. في خط الهجوم: شيكابالا – الجزيري – حميد أجداد.

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