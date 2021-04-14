الرى: وفاة عامل خلال عملية تجديد كوبرى الهوكس بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، أنه فى أثناء قيام مقاول بإزالة الكوبرى القديم وقيام الحفار بتكسير الباكيه الوسطى من الكوبرى، سقطت كتلة خرسانية من البلاطة الوسطى وسقط معها أحد العمال مما تسبب فى وفاته، وقد قامت الأجهزة المعنية بانتشال الجثمان.
وتتواجد الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والرى بالموقع حالياً للتعامل مع الموقف، وتتقدم الوزارة بخالص العزاء لأهالى الفقيد داعين الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة.
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