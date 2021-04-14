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جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى لوزارة الخارجية، أنه تم استعراض الروابط الاقتصادية التاريخية بين البلديّن، وكذلك التطور الاقتصادى الهائل الذى شهدته مصر خلال السنوات الماضية، والذى يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية والجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، والتى من ضمنها المشروعات القومية العملاقة.
وتطرق الاجتماع إلى النجاح المصرى فى إنهاء موقف السفينة الجانحة فى قناة السويس، وكذا أهمية هذا المجرى الملاحى الحيوى بالنسبة لحركة التجارة العالمية.
كما بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات الاستثمار والأعمال والتجارة، فضلاً عن سُبل تطوير أفق التعاون الاقتصادى والتجارى بين الدولتيّن بما يحقق المنفعة لجميع الأطراف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر بفيينا ووزيرة الاقتصاد يشيدان بإنهاء موقف السفينة الجانحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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