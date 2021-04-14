سفير مصر بفيينا ووزيرة الاقتصاد يشيدان بإنهاء موقف السفينة الجانحة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى لوزارة الخارجية، أنه تم استعراض الروابط الاقتصادية التاريخية بين البلديّن، وكذلك التطور الاقتصادى الهائل الذى شهدته مصر خلال السنوات الماضية، والذى يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية والجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، والتى من ضمنها المشروعات القومية العملاقة.

وتطرق الاجتماع إلى النجاح المصرى فى إنهاء موقف السفينة الجانحة فى قناة السويس، وكذا أهمية هذا المجرى الملاحى الحيوى بالنسبة لحركة التجارة العالمية.

كما بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات الاستثمار والأعمال والتجارة، فضلاً عن سُبل تطوير أفق التعاون الاقتصادى والتجارى بين الدولتيّن بما يحقق المنفعة لجميع الأطراف.