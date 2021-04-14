سفير الإمارات يهنئ وزير الآثار بنجاح احتفالية موكب المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة و الآثار بمكتبة بمقر الوزارة بالزمالك، السفير حمد بن سعيد سلطان الشامسى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية والذى حرص على زيارة وزير السياحة والآثار بعد تقلده مهام منصبه سفيرا لبلاده فى القاهرة.





واستهل خالد العنانى، وفقا لبيان صحفى، اللقاء بالترحيب بالسفير متمنيا له التوفيق فى مهام منصبه وإقامة طيبة و ممتعة فى مصر. وتناول الحديث مناقشة تعزيز سُبل التعاون بين البلدين فى جميع المجالات السياحية و الأثرية، والتجهيزات لمؤتمر السفر العربى (ATM) والذى سيعقد بدبى فى شهر مايو القادم. وخلال اللقاء قدم السفير التهنئة، للوزير بافتتاح المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط والنجاح الذى حققته احتفالية موكب المومياوات الملكية، معربا عن إعجابه الشديد بالحضارة المصرية العريقة وما شاهده من آثار عظيمة أثناء زيارته إلى مدينة الأقصر الأسبوع الماضى، وأنه يجب العمل على دفع حركة السياحة الثقافية من الإمارات إلى الأقصر عن طريق توفير رحلات مباشرة بينهما.

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