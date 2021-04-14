محافظ الدقهلية لأعضاء البرلمان: نعمل بكل الجهد لتحقيق احتياجات المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم الأربعاء، التعاون والتنسيق الدائم والمستمر مع أعضاء البرلمان لحل مشكلات المواطنين وتحقيق مطالب واحتياجات أبناء المحافظة فى جميع مجالات قطاعات الخدمات والمرافق.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدقهلية، اليوم، بأعضاء البرلمان "النواب والشيوخ " فى اللقاء الأسبوعى بهم. وفى نفس السياق، أكد مختار أن هناك تعاونا مستمرا بين جميع أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة مع أعضاء البرلمان، مؤكدا أننا جميعا شركاء نعمل بكل الجهد لتحقيق مطالب واحتياجات أبناء المحافظة. جاء ذلك خلال ترأسه اللقاء الدورى لوكلاء الوزارات مديرى مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق بالمحافظة مع النواب، لاستعراض مطالب واحتياجات المواطنين فى مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.

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