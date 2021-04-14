انت الان تتابع تفاصيل خبر والحرارة ترتفع لـ 40 درجة.. حالة الطقس اليوم الخميس 15 أبريل وحتى الثلاثاء 20 أبريل ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير لها اليوم عن حالة الطقس اليوم الخميس 15 أبريل الجاري، مؤكدةً أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة بداية من الخميس لتسجل من 30 إلى 35 درجة ثم ترتفع الأحد القادم مرة أخرى لتسجل 40 درجة، كما تقرير الهيئة العامة للأرصاد عن أحوال الطقس حتى يوم الثلاثاء القادم 20 أبريل الجاري.

حالة الطقس اليوم الخميس 15 أبريل وحتى الثلاثاء 20 أبريل

كما يسود طقس حار شمالاً حتى القاهرة لنصل الحرارة إلى 35 درجة، ويكون شديد الحرارة جنوباً لتصل الحرارة إلى 38 درجة، كما تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وأقصى غرب البلاد خلال أيام الخميس والجمعة والسبت.

وحول حالة الطقس اليوم الخميس 15 أبريل فسوف يكون حار على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهاراً، ويكون لطيف ليلاً على جميع أنحاء البلاد، وتسجل الحرارة 30 على القاهرة و24 على الإسكندرية وترتفع إلى 38 درجة على محافظات الصعيد.

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وأشار تقرير الأرصاد الجوية أنه بدايةً من الأحد سوف يسود طقس شديد الحرارة لتسجل ما بين 36 إلى 40 درجة نهاراً، ومن 20 إلى 25 درجة ليلاً، مع وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة ونشاط للرياح، وذلك وفق تقارير الأرصاد المرفقة بالخبر.