مسلسل نسل الأغراب الحلقة الثانية..قتال يلقي بأحمد السقا وأمير كرارة داخل السجن

/627116/مسلسل-نسل-الأغراب-الحلقة-الثانيةقتال-يلقي-بأحمد-السقا-وأمير-كرارة-داخل-السجن

مسلسل نسل الأغراب الحلقة الثانية، شهدت أحداث مثيرة، بعد أن علم غفران الغريب الذي يجسده الفنان أمير كرارة بخروج ابن عمه عساف الغريب الذي يجسده أحمد السقا من السجن الذي دام به 20 عام، فنظر غفران إلى الخارج بعين يملأها الشر ويخرج منها النار.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل نسل الأغراب، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، الذي انتقده العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

عماد زيادة يتوعد لأمير كرارة بعد تعديه على والده

وانتقلت الأحداث إلى مكان تواجد غجر الزلط، فأخبرت نجلاء بدر بكري بضرب غفران لوالده فغضب بكري وهرول إلى والده كبير الغجر متوعدًا لأمير كرارة “غفران”، فهدأه والديه ونصحاه بالتفكير والتدبير للقضاء عليه نهائيًا، فجمع الغجر وأخذ يبث الطمأنينة فقلوبهم بأنه سوف يحاسب غفران على ما فعله ولكن بعد أن يدبر لهم أرض ليعيشوا فيها، فذهبت إليه نجلاء بدر وأخبرته بخروج عساف من السجن وأنه بذلك خرج من ساحة المنافسة على لقب الكبير فتمكن القلق والخوف منه.

أحمد السقا في مواجهة مع خالته فردوس عبد الحميد

اتجه عساف إلى منزل خالته وبدأ ينظر بحزن وحنين وصعد إلى الأعلى ودخل غرفتها حيث تنام على سريرها، فسعدت برؤيته وطلبت منه أن يحتضنها ولكن رفض وأخذ يلومها بسبب عدم زيارتها له في أخر، 5 سنوات له بالسجن رغم انها الوحيدة التي كانت تواظب على زيارته بالـ 15سنة الأخرى، فتخبره أن ذلك لم يكن بإرادتها فتقع عين عساف على الكرسي المتحرك الخاص بها، فيعلم بأمر فقدان قدرتها على التحرك.

دياب وأحمد السقا يتبادلا النصائح

يقطع حديثهما رئيس المباحث علي -دياب- ابن عمه ويسأله عن والدة غفران الغريب التي يحتجزها وهل لازالت على قيد الحياة، ولكن يرفض عساف الإجابة ويخبره بأن لكل شئ وقت، ويبدأوا في تبادل النصايح فينصح علي الأخير بالإفراج عن والدة غفران، وينصح عساف علي بتقديم طلب لنقله حتي لا ينحرق فالنار التي سوف يشعلها.

تأخذنا الأحداث إلى سراية غفران الغريب بشرق النيل، فتتجه جليلة إلى باب السرايا فيناديها زوجها غفران فترد عليه فورًا بأنها ذاهبة إلى منزل أخوها العمدة حسيب ووالدتها فيخبرها غفران بأنه يثق بها.

مي عمر وإدوارد يتذكران الماضي وزواجها من أحمد السقا في تسل الأغراب

تصل جليلة إلى منزل أخيها حسيب ووالدتها ويتبادلا الحديث حول خروج عساف وزواجها منه ومن غفران، فيخبرها حسيب بأنه طلقها من عساف وزوجها من غفران لخوفه عليها، فتسألها والدتها عن هل لازلت تحب عساف فتجيبها جليلة بأن قلبها مقسوم بين الاثنين وتتعذب بينهم وأنها لم ترى منهما مكروه.

أول مواجهة بين أمير كرارة وأحمد السقا بعد خروج الأخير من السجن

تنشأ مواجهة شرسه بين عساف الغريب ونجله حمزه، ويخبره حمزه بأنه لا يعتبره والده وأن والده هو غفران الغريب ثم يرفع السلاح عليه ولكن يلحق به غفران ويخبر الأخير بأن الطار طاره، فيقوم شجار بين عساف وغفران يتحدوا فيه بعضهما بالقتل، فتصل الشرطة ويلقي رئيس المباحث وابنه عمهم علي القبض عليهم ويأخذهم إلى مركز الشرطة، فيتجمهر أهل البلد أمامه ويهتفوا باسم غفران الغريب.

أحمد السقا يكشف حقيقة حياة والدة أمير كرارة

تنتهي أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة التانية بدخول علي رئيس المباحث إلى المكتب الذي يحتجز به عساف ويسأله عن مطالبه فيخبره الأخير بأنه يريد أنا ياتي إليه غفران بجليلة وحمزة ويستغنى عنهم ويتركهم له مقابل والدته، فيفهم علي من هذا الكلام أن والدة غفران مازالت على قيد الحياة.