/627117/الشوط-الأول-الأهلى-يتقدم-على-النصر-بهدف-الحاوي

انتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلى ونظيره فريق النصر، في إطار منافسات الدور الـ 32 لكأس مصر، بتقدم الأحمر بهدف وحيد أحرزه وليد سليمان، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ، وسط إستحواذ من إتجاه واحد من قبل النادى الأهلى .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :

في حراسة المرمي: علي لطفي.

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير.

في خط الوسط: وليد سليمان، صلاح محسن، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: مروان محسن.

بدلاء الأهلي في المباراة:

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: محمود كهربا، محمد شريف، بدر بانون، أليو ديانج، أفشة، والتر بواليا، مصطفى شوبير، محمد حسام ميدو، عبد الرحمن أشرف.