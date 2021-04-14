/627118/نهاية-الشوط-الأول-تعادل-إيجابي-بين-الزمالك-وحرس-الحدود

دخل الزمالك لقاء اليوم، بقوة في محاولة تحقيق الفوزعلي فريق حرس الحدود في لقاء الجولة الثانية والثلاثون من بطولة كأس مصر، وشهد علي اللقاء استاد السويس الجديد.

تقدم حرس الحدود في نتيجة المباراة، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقية 9 من عمر المباراة من خلال حسن يوسف، من خلال استلام جميل علي حدود منطقة الجزاء وسددها بقوة أقصي الزاوية اليمني.

تلقي أحمد قطاوي مدافع حرس الحدود البطاقة الحمراء في المباراة بطريقة مباشرة، بعد التدخل القوي علي حميد احداد من الخلف، في محاوبة تعطيل أحداد المنفرد علي المرمي، ليوقف سرعة أحداد علي المرمي ويتلقي البطاقة الحمراء ويغادر الملعب.

يوسف أوباما يسجل هدف التعادل

سجل الهدف الأول للزمالك في المباراة في الدقيقة 18، من خلال ضربة حرة مباشرة علي حدود منطقة الجزاء ويسكنها الشباك علي يسار الحارس.

يدخل الزمالك اليوم مباراة حرس الحدود في لقاء الـ 32 من إنطلاقة كأس مصر، علي استاد السويس الجديد، وتنطلق صافرة بداية المباراة بعد قليل في التاسعة والنصف مساء.

وجاء الفرنسي باتريك كالتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بتشكيل فريقة أمام حرس الحدود، في كأس مصر، والتي تشهد علي العديد من الغيابات.

تشكيل الزمالك في المباراة:

في حراسة المرمي: محمود أبو جبل

في خط الدفاع: حمدي المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد المجيد.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف اوباما – إسلام جابر.

في خط الهجوم: شيكابالا – الجزيري – حميد أجداد.