/627119/وليد-سليمان-يحرز-هدف-الأهلي-الأول-في-شباك-النصر-فيديو

سجل وليد سليمان لاعب النادي الأهلي الهدف الأول للمارد الأحمر في مرمى النصر ضمن منافسات كأس مصر، في المباراة التي تقام على ملعب الاسكندرية، يأتي هذا بعد عودة الحاوي للتشكيل الأساسي للمارد الأحمر عقب العودة من الإصابة.

وأحرز سليمان الهدف الأول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في المباراة التي تقام على ملعب الاسكندرية ضمن منافسات كأس مصر، في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر في الصعود للدور القادم والحفاظ على لقبه.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمي: علي لطفي.

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير.

في خط الوسط: وليد سليمان، صلاح محسن، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: مروان محسن.

بدلاء الأهلي في المباراة: ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: محمود كهربا، محمد شريف، بدر بانون، أليو ديانج، أفشة، والتر بواليا، مصطفى شوبير، محمد حسام ميدو، عبد الرحمن أشرف