/627120/أول-تعليق-لـ-ياسر-جلال-على-مشهد-الموبايل-المقلوب-في-ضل-راجل

تداول العديد من رواد السوشيال ميديا صور من مشهد ياسر جلال في مسلسل ضل راجل وهو يحمل الهاتف بالمقلوب، ليظهر ياسر جلال في أول تعليق له عن المسلسل والمشهد الذي جاب مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان ياسر جلال على المشهد المتداول من قبل رواد السوشيال والذي يحمل خطأ في مسلسل ضل راجل.

تعليق ياسر جلال على مسلسل ضل راجل

وقال ياسر جلال في بيان له: "أحد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لاحظ إني ماسك الموبايل بالمقلوب في مشهد الميكروباص وأنا بكلم الزميلة نيرمين الفقي".

وتابع حديثه: "في مشاهد التليفونات في المسلسلات مساعد المخرج يتصل بالممثل ويتلو عليه الحوار الخاص بالمشهد على الموبايل ويتحدث معه".

وأضاف موضحًا: "وأنا بعمل المشهد كنت سامع مساعد المخرج وبرد عليه والمشهد ده كان فيه حركة وركاب بتنزل وبتتحرك وبقوم وبنزل، وارد أكون ماسك الموبايل بالمقلوب بس أنا سامع المكالمة وسامع صوت مساعد المخرج وهو بيرد عليا".

وأشار ياسر جلال، إلى أنه أحيانًا يمكنكم سماع صوت المتحدث عبر الهاتف دون أن تكون بالقرب من سماعة الهاتف.

واختتم حديثة بأنه يرغب في توضيح هذه المعلومة، مؤكدًا بأنه يضمن أن مسلسل ضل راجل سينال إعجاب المشاهدين لأنه يناقش أحد القضايا المهمة في إطار ممتع ولذيذ.

ضل راجل

يذكر أن، مسلسل ضل راجل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من: اللبنانية نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوس.

يعرض المسلسل على قناة الحياة كل يوم في تمام الساعة ال11,30 مساء، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، في الساعة 7:45 صباحًا، ليكون آخر عرض له في الساعة 4:45 مساء.