/627121/النصر-يسجل-هدف-التعادل-في-شباك-الأهلي-فيديو

سجل احمد الصعيدي، لاعب نادي النصر الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الاسكندرية.

وكان وليد سليمان لاعب النادي الأهلي قد سجل الهدف الاول لفريقه في مرمى النصر ضمن منافسات كأس مصر.

وأحرز سليمان الهدف الأول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في المباراة التي تقام على ملعب الاسكندرية ضمن منافسات كأس مصر .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمي: علي لطفي.

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير.

في خط الوسط: وليد سليمان، صلاح محسن، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: مروان محسن.

بدلاء الأهلي في المباراة: ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: محمود كهربا، محمد شريف، بدر بانون، أليو ديانج، أفشة، والتر بواليا، مصطفى شوبير، محمد حسام ميدو، عبد الرحمن أشرف