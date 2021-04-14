/627122/أحمد-فهمي-أول-شهداء-مسلسل-الاختيار-2-الحلقة-الثانية

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الثانية التي حملت اسم رد فعل لخطاب القائد الأعلى للقوات المسلحة السيسي، ومحاولة التنظيمات الإرهابية في عدد مختلف من الأماكن إثارة حالة من الضغط على الشرطة المصرية.

دوت الخليج يرصد أبرز تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 2، التي شهدت موت الفنان أحمد فهمي الذي يظل يقاتل لآخر نفس.

وفاة أحمد فهمي

اشتعلت الحرب بين الداخلية والجماعات الإرهابية في سيناء الذي تعمدوا الرد على خطاب الرئيس السيسي، والتمسك بعودة محمد مرسي إلى الكرسي الحاكم مرة أخرى، لتدخل الجهتين في حرب يروح ضحاياه الفنان أحمد فهمي صديق الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصية يوسف الرفاعي.

تفرق الصديقين عن بعضهما البعض أثناء الطلقات النارية لمواجهة عدوهم اللدود، إلا أن الفنان أحمد فهمي يتلقى ضاربة قاضية من قبل الجماعات الإرهابية ولكنه يقاوم ويستعيد قواه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ويأخذ معه عدد من أرواح التكفيرين.

يوسف الرفاعي يودع صديقه

ودع يوسف الرفاعي صديقه الفنان أحمد فهمي في مشهد خاص، قائلًا: "أهو انت الي سبتني وخلعت..أقوي أنا عيالك أزاي دلوقتي"، حيث جاء ذلك المشهد بعدما دار بينهما في الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 2 عن فراق أحمد مكي لأصدقائه.

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.