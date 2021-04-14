السفير المصرى فى جوبا يلتقى وزير شئون الرئاسة الجديد بجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - التقى السفير دكتور محمد قدح، سفير جمهورية مصر العربية فى جوبا، مع "برنابا مريال بنجامين" وزير شئون الرئاسة الجديد بجنوب السودان، اليوم الأربعاء، حيث قدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه، معربًا عن أطيب التمنيات له بالتوفيق.





استعرض السفير المصرى خلال اللقاء مجمل تطورات العلاقات الثنائية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا الدعم المصرى للأشقاء فى جنوب السودان. كما أشاد دكتور قدح بجهود تنفيذ اتفاق السلام المُنشط خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا على استمرار الدعم المصرى لعملية السلام الجارية وجهود إعادة الإعمار والتنمية فى جنوب السودان. من جانبه، أعرب الوزير الجنوب سودانى عن شكره وتقديره للدور المصرى الهام والمقدر لدعم جنوب السودان، كما أشاد بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، مؤكدًا على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات فى مختلف مجالات التعاون الثنائى. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق فى هذا الإطار.

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