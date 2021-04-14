محمود علاء يتقدم للزمالك فى الدقيقة 51 أمام حرس الحدود

أحرز محمود علاء الهدف الثاني لفريق الزمالك في مرمي حرس الحدود في الدقيقة 51 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب استاد السويس في دور الـ32 من بطولة كأس مصر. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي : محمد أبو جبل. خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى. خط الوسط : محمود عبد العزيز وإسلام جابر. خط الهجوم : حسام أشرف ويوسف أوباما وحمدى علاء وسيف الدين الجزيرى. فيما جاء تشكيل حرس الحدود : حراسة المرمى : محمد فوزى. خط الدفاع : خالد سامى – مؤمن عوض – محمد عبد الله – محمود عبده. خط الوسط : احمد القطاوى – وليد عادل – غريب ياسر – حسن يوسف. خط الهجوم : احمد حسنى – محمد عيد. مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم، هي المواجهة السابعة فى تاريخ الفريقين بمسابقة كأس مصر، حيث التقى الفريقان من قبل فى الكأس 6 مرات، وفاز الزمالك بكافة المواجهات السابقة، وسجل لاعبو الأبيض 12 هدفا فى مرمى الحرس، بينما تلقت شباكهم 3 أهداف.

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