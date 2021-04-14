ريال مدريد يصمد أمام هجمات ليفربول ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل ريال مدريد الإسباني، للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد أن فرض التعادل السلبي على مضيفه ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، معقل الريدز، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من المسابقة للموسم الجاري 2020-2021.

وحسم ريال مدريد، تأهله للدور المقبل، بجموعة المباراتين 3-1ـ بعد أن حسم مواجهة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، في الأسبوع الماضي.

في الدقيقة الثانية أنقذ تيبو كورتوا حارس ريال مدريد انفردا من محمد صلاح، الذي تلقى تمريرة ساديو ماني داخل منطقة الجزاء، ليسددها النجم المصري مباشرة أرضية في المرمى يتصدى لها كورتوا بقدمه.

وتوغل كريم بنزيما نجم ريال مدريد بالكرة في الدقيقة 20 في هجمة مرتدة ومر من أكثر من لاعب من لاعبي ليفربول وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء، لترتطم بأحد مدافعي الريدز وترتطم بالقائم الأيمن.

وفي الدقيقة 25 تدخل البرازيلي كاسيميرو بقوة على جيمس ميلنر واشتبك مع أندي روبرتسون ليتلقى اللاعبان بطاقة صفراء.

وسدد محمد صلاح كرة في الدقيقة 41 من داخل منطقة الجزاء، مرت فوق عارضة كورتوا.

في الشوط الثاني، كثف ليفربول من ضغطه بغية تسجيل الهدف الأول والاقتراب من التأهل، إلا أن حارس ودفاع الريال كانا بالمرصاد لهجمات الريدز، والتي كان أخطرها تسديدة فيرمينو في الدقيقة 47.

وبذلك سيواجه ريال مدريد في الدور نصف النهائي نظيره تشيلسي الإنجليزي، حيث تقام مباراة الذهاب في مدريد يوم 28 أبريل، في حين يقام لقاء الإياب على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز يوم 4 مايو.

وافتقد ريال مدريد في لقاء اليوم للعديد من اللاعبين على رأسهم إيدين هازارد، بالإضافة إلى سيرجيو راموس وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز، ورافاييل فاران بسبب الإصابة بفيروس كورونا، فيما غاب عن ليفربول القائد جوردان هندرسون، والمدافعين جويل ماتيب، جو جوميز وفيرجيل فان دايك بداعي الإصابة.

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر-أرنولد - كاباك - فيليبس - روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - ميلنر - فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - فيرمينو

ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فالفيردي - ناتشو - ميليتاو - ميندي

خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو

خط الهجوم: أسينسيو - فينيسيوس - بنزيما

تسديدة ميلنر على المرمى

صراع بين ميليتاو وفيرمينو

كورتوا يتصدى لكرة محمد صلاح

ماركو أسينسيو