حزب حماة الوطن يُطلق حملة "إحنا واحد" لتوزيع المواد الغذائية بمناسبة رمضان.. فيديو

أصدر حزب حماة الوطن مقطع فيديو يرصد من خلاله نشاط الحزب بمناسبة شهر رمضان الكريم وتواجد عناصره بالشارع لتوزيع المساعدات الغذائية للمواطنين، وذلك ضمن حملته "إحنا واحد" لتوزيع كراتين رمضان على المواطنين.

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