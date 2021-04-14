/627123/محمود-علاء-يسجل-هدف-الزمالك-الثاني-في-مرمى-حرس-الحدود-فيديو

تحصل لاعب حميد أحداد علي ركلة جزاء في الدقيقة 51 بعد تدخل قوي من مدافع الحرس خالد سامي، نفذها مدافع الزمالك محمود علاء بكل ثقة علي يسار حارس الحرس.

الهدف التاني محمود علاء #الزمالك_حرس_الحدود pic.twitter.com/gI2WqBksS8 — MohaMed HaZeM (@mo_abo_halawa) April 14, 2021 تشكيل الزمالك في المباراة: في حراسة المرمي: محمود أبو جبل في خط الدفاع: حمدي المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد المجيد. في خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف اوباما – إسلام جابر. في خط الهجوم: شيكابالا – الجزيري – حميد أجداد.

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