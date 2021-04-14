/627124/ليفربول-يفشل-في-الصعود-ومحمد-صلاح-يغادر-دوري-الأبطال-أمام-ريال-مدريد

حقق ريال مدريد تعادلا هاما أمام ليفربول بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإنفيلد، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن أستطاع الفريق الملكي الفوز في المباراة الماضية بثلاثة أهداف لهدف وحيد.

وأستطاع ريال مدريد اللحاق بباريس سان جرمان للدور نصف النهائي، فيما فشل فريق ليفربول في حسم بطاقة التأهل للدور القادم من دوري أبطال أوروبا.

وفشل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي في تسجل الهدف الأول لفريقه في مرمى ريال مدريد الإسباني في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإنفيلد ضمن منافسات الإياب لدوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي يحتاج فيه الريدز للفوز بفارق هدفين.

وتقام المباراة بين ليفربول وريال مدريد في إطار منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي يقام على ملعب الإنفيلد، وتبث شبكة قنوات بي ان سبورت أحداث اللقاء على القناة الأولى للشبكة بتعليق للجزائري حفيظ دراجي. ومرت ربع ساعة من المباراة بين الفريقين، في لقاء شهد ضغطا كبيرا من جانب الفريق الإنجليزي من أجل إحراز الهدف الأول، لكن على الجانب الأخر كان كريم بنزيمة أقرب للتسجيل حين ضرب الكرة في القائم الأيسر لمرمي الريدز قبل أن تعود لمهاجم الفريق الإنجليزي.

أنتهى الثلث الثاني من الشوط الأول في لقاء ليفربول وريال مدريد بالتعادل السلبي، وشهدت الفترة الثانية تألق كبير من محمد صلاح ولاعبي الريدز من أجل أحراز الهدف الأول وسط تراجع واضح من فريق ريال مدريد في المباراة التي تقام على ملعب الإنفيلد ضمن منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

وفشل ليفربول في إحراز أي أهداف خلال الشوط الثاني من المباراة.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني للريدز عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة ريال مدريد في إطار دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي: حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع : روبرتسون – كاباك - فيليبس - ارنولد خط الوسط: تياغو - فابينهو خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - فيرمينو – جوتا بينما أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن التشكيل الرسمي لمواجهة ليفربول وجاءت كالتالي: حراسة المرمي: كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، ميليتاو، ناتشو، ميندي. خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش. خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، أسينسيو.