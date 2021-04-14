مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة الثانية..غزل تحاول الإنتقام من زوجها

/627127/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-الثانيةغزل-تحاول-الإنتقام-من-زوجها

مسلسل اللي ملوش كبير الحلقة الثانية، توالت الأحداث بعد مشاجرة ياسمين عبدالعزيز التي تجسد شخصية “غزل”، مع زوجها عابد تيمور الذي يجسده خالد الصاوي، بعدما سمعها تتحدث مع صديقتها نادين التي تجسدها الفنانة دنيا عبدالعزيز عن الخديوي الذي يجسده احمد العوضي، في الهاتف قائلة: " اعتذرلي ايه ده كانت عينة هتطلع من عليا"، فدخل زوجها عليها غرفتها وضربها بعنف شديد وخبط رأسها في الزجاج حتى فقدت وعيها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي ملوش كبير الحلقة الثانية، بعدما احتل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

تفاصيل مسلسل اللي ملوش كبير الحلقة الثانية

وفي اليوم الثاني جاء شقيقها لزيارتها في منزلها و التحدث مع زوجها عابد بأمور خاصة بالعمل المشترك بينهما، لتشكوا لها ما حدث لها من قبل زوجها و الإهانات اللي تعرضت لها وكشفت له عن كدمات بوجهها لتفاجأ برده قائلًا لها: "ما انتي زي القمر اهو" ، متجاهلًا ما حدث لها.

ذهبت غزل لعائلتها لتتوسل لهم لكي يطلقوها من زوجها الذي يقوم بضربها وإهانتها يوميًا، ولكن لم تجد جدوى منهم، حيث واجهت انتقادًا شديدًا من والدها ووقوفة في صف زوجها لأنه رجل ثري وكل اموالهم من خيره، فضلًا عن أن شقيقها و شقيقتها الأثنين يعملان في شركة زوجها، وبالتالي طلب طلاقها من زوجها سيعود على عائلتها بالخراب.

انهارت غزل وقررت الإنتقام من زوجها عابد وبالفعل اخدت آلة حادة من أمامها و ذهبت ليلاً إلى سرير زوجها أثناء نومه لتنتهي أحداث الحلقة الثانية بعلامة إستفهام، هل ستنتقم غزل من زوجها أم خوفها سيجعلها تتراجع عن خطتها.