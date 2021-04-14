/627128/بعد-إقصاء-دورتموند-مانشيستر-سيتي-يواجه-باريس-سان-جرمان-في-نصف-النهائي

حقق مانشيسر سيتي فوزا كبيرا على حساب بورسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا ، حيث حسم السيتي اللقاء الأول بنفس النتيجة في ملعبة ضمن منافسات جولة الذهاب لنفس الدور.

وتأهل مانشيستر سيتي للدور القادم من دوري أبطال أوروبا رفقة باريس سان جرمان، وريال مدريد الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي. ليضرب السيتي مواجهة نارية أمام باريس سان جرمان فب إطار منافسات الدور نصف النهائي من دوري ابطال أوروبا، بينما يواجه ريال مدريد المنافس الأضعف في الرباعي المتأهل تشيلسي الإنجليزي. ودخل مانشيستر سيتي مباراة بورسيا دورتموند بتشكيل مكون من : في حراسة المرمى : إيديرسون في خط الدفاع : اوليكسندر زينشينكو – جون ستونز – روبين دياش – كايل ووكر. في خط الوسط: رودري – جوندوجان – بيرناردو سيلفا. خط الهجوم: كيفين دي بروين – رياض محرز – فيل فودين. وفي دكة البدلاء يتواجد كل من : ستيفن – ترافورد – لابورت – جواو كانسيلو – أكي – توريس – ميندي – فيرناندينيو – رحيم ستيرلنج – جارسيا- جيسوس.

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