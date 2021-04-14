/627129/مسلسل-الاختيار-2-الحلقة-الثانية-ظهور-إياد-نصار-وإستشهاد-أحمد-فهمي

مسلسل الاختيار 2 الحلقة التانية، بدأت أحداث الحلقة بإستكمال زكريا يونس الذي يجسده الفنان كريم عبد العزيز ضابط الشرطة مهمته في القبض على تكفيري يدعى الشيخ حسن وهو مسئول عن مخزن العبوات الناسفة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 2، واستشهاد أحمد فهمي، فضلًا عن نجاح القوات الأمنية في إخفاق خطة التكفيرين بمنطقة المعادي.

أحمد مكي وأحمد فهمي في مواجهة مع التكفيرين

تأخذنا الأحداث إلى منطقة رفح بشمال سيناء، حيث يواجه الرائد يوسف الرفاعي وزميله أحمد فمهي هجومًا إرهابيًا ردًا منهم على كلمة عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلح، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحمد فهمي بطلقة في ذراعه.

أمير كرارة ومحمد إمام يتصديان لإرهابي العريش

ومن ناحية أخرى يتصدى القائد أحمد منسي-أمير كرارة- ومحمد إمام لهجوم إرهابي آخر بمنطقة العريش بشمال سيناء، يظهر الأخير وهو ينطق بالشهادة استعدادًا للمواجهة.

كريم عبد العزيز ينجح في القبض على المسئول عن مخزن العبوات الناسفة

يلقي الضابط زكريا القبض على أحد العناصر الإرهابية الذي يخبره بأمر الشيخ يوسف، فيحدد زكريا مكانه بالمعادي حيث المكان الذي يخطط فيه إلى تفجير عبوة ناسفة، فيأمر زكريا القوات بإخلاء المنطقة وإخراج الأطفال من الحضانة المتواجدة بالمكان، فضلًا عن قطع الشبكات.

قوات الأمن تنجح في منع تفجير منطقة المعادي

ينجح قوات الأمن في تعطيل العبوة الناسفة بالمعادي في التوقيت الذي يقضي فيه الضابط زكريا وزملاءه في القضاء على العناصر التكفيرية.

استشهاد أحمد فهمي برفح

انتهى الهجوم الإرهابي بمنطقة رفح باستشهاد أحمد فهمي، فنال الحزن من قلب صديقه يوسف الرفاعي ولامه على تركه له، ومن ثم انتقل الرائد يوسف الرفاعي إلى المشفى بعد إصابته هو الأخير برصاصة أثناء الهجوم وأكد الطبيب على سلامته وعدم مساس ضرر به.

أول ظهور لإياد نصار بالاختيار 2

يظهر إياد نصار كضابط شرطة بالمسلسل بنفس المكان الذي يعمل به زكريا، ويتبادلا الحديث حول فشل الجماعات الإرهابية في تحقيق هدفها بإرجاع محمد مرسي للرئاسة.

عدلي منصور يتولى رئاسة الجمهورية

عاد زكريا إلى بيته بعد بيان رئيس المحمكة الدستورية بتوليه رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت وذلك بعد عزل محمد مرسي.

اعتصام رابعة العدوية وخططهم الإرهابية بعد عزل محمد مرسي

تأخذنا الأحداث إلى ميدان رابعة العدوية، حيث يستمر الجماعات الإخوانية في التجمهر، مطالبين برجوع الرئيس المعزول مرسي، وينقسموا بعد تولي عدلي منصور الرئاسة إلى اتجاهين في الانتقام أحدهم يريد تفجير الكنائس والمساجد والمباني وهو قائدهم همام عطية، والآخر يريد قتل ضباط الجيش والشرطة، فضلًا عن مسئولي االشرطة.