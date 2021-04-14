والتر بواليا يسجل هدف الأهلي الثاني في مرمى النصر «فيديو»

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سجل والتر بواليا لاعب النادي الأهلي لكرة القدم ، الهدف الثاني لفريقه في مرمى النصر في المباراة التي تقام على ملعب الاسكندرية ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.
وكان وليد سليمان لاعب النادي الأهلي قد سجل الهدف الأول للمارد الأحمر في مرمى النصر ضمن منافسات كأس مصر، في المباراة التي تقام على ملعب الاسكندرية، يأتي هذا بعد عودة الحاوي للتشكيل الأساسي للمارد الأحمر عقب العودة من الإصابة.
وأحرز سليمان الهدف الأول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في المباراة التي تقام على ملعب الاسكندرية ضمن منافسات كأس مصر، في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر في الصعود للدور القادم والحفاظ على لقبه.
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